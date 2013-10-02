ضبط 21 متهماً بالتعدى على مراكز الشرطة ودور العبادة المسيحية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، أمس الثلاثاء، من ضبط 21 متهماً من المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمتهمين بالتعدى على مراكز وأقسام الشرطة ودور العبادة المسيحية والمنشآت العامة.

حيث تم ضبط متهمين بمركز العدوة فى واقعة اقتحام المركز و5 متهمين بمركز مغاغة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى المحضر رقم 12 حصر، و5 متهمين آخرين بمركز مطاى، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى المحضر رقم 2 أحوال مركز مطاى اقتحام وإتلاف وتخريب مركز شرطة مطاى و4 متهمين بمركز بنى مزار، ومتهمين بمركز سمالوط ومتهمين آخرين بمركز ملوى.

كما تم ضبط شخصين لخرقهما حظر التجوال.