أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"شباب عايز يعيش" تنظم أولى فعالياتها بكلية الآداب بالإسكندرية

Google+ Print
"شباب عايز يعيش" تنظم أولى فعالياتها بكلية الآداب بالإسكندرية "شباب عايز يعيش" تنظم أولى فعالياتها بكلية الآداب بالإسكندرية

نظمت حركة "شباب عايز يعيش" أولى فاعليها أمس الثلاثاء، داخل كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، لشرح فكرة الحركة وأهدافها، وحث الشباب على الانضمام إليها.

وأشار مؤمن حسن، المتحدث الإعلامى باسم الحركة، إلى أن أهداف الحركة تتمثل فى محاربة البطالة ومساعدة الشباب فى الحصول على وظائف والعمل فى مشروعات مختلفة، ومساعدة الشباب فى الحصول على أراض من الدولة لإقامة مشروعات بأسعار قليلة، والتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، لتوفير مكاتب تابعة للتنمية الإدارية، وتعيين الشباب بها، بالإضافة إلى المساعدة فى الحرف اليدوية مثل المنسوجات والتطريز وأعمال الحلى والخرز.

وأضاف حسن، أن الحركة تسعى لإقامة معارض صغيرة للشباب وتخصيص أماكن، لتصبح ملتقى للشباب للفكر والتعارف وممارسه هواياتهم، وكذلك التعاون مع محافظة الإسكندرية والاستعانة بشبابها لتكوينها وبناء مستقبل آمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365