"شباب عايز يعيش" تنظم أولى فعالياتها بكلية الآداب بالإسكندرية

نظمت حركة "شباب عايز يعيش" أولى فاعليها أمس الثلاثاء، داخل كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، لشرح فكرة الحركة وأهدافها، وحث الشباب على الانضمام إليها.

وأشار مؤمن حسن، المتحدث الإعلامى باسم الحركة، إلى أن أهداف الحركة تتمثل فى محاربة البطالة ومساعدة الشباب فى الحصول على وظائف والعمل فى مشروعات مختلفة، ومساعدة الشباب فى الحصول على أراض من الدولة لإقامة مشروعات بأسعار قليلة، والتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، لتوفير مكاتب تابعة للتنمية الإدارية، وتعيين الشباب بها، بالإضافة إلى المساعدة فى الحرف اليدوية مثل المنسوجات والتطريز وأعمال الحلى والخرز.

وأضاف حسن، أن الحركة تسعى لإقامة معارض صغيرة للشباب وتخصيص أماكن، لتصبح ملتقى للشباب للفكر والتعارف وممارسه هواياتهم، وكذلك التعاون مع محافظة الإسكندرية والاستعانة بشبابها لتكوينها وبناء مستقبل آمن.