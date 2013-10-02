«تنفيذي الشارقة» يستعرض المعايير الحضرية للطرق

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعه الاعتيادي بمكتب صاحب السمو الحاكم، وذلك برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.

وبعد تصديق المجلس على محضر جلسته السابقة استعرض المجلس عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة ومنها المعايير الحضرية والمعمارية على الشوارع الرئيسة بمدينة الشارقة، واستمع المجلس لشرح من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بشأن الحساب الختامي لعام 2012. وقدم المجلس بدوره شكره للشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والموظفين بالدائرة والقائمين على إعداد الحساب الختامي لعام 2012 على وجه الخصوص.

المعايير الحضرية

وقدم المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة مذكرة تتعلق بدراسة المعايير الحضرية والمعمارية على الشوارع الرئيسة بمدينة الشارقة وذلك لتحسين المظهر الجمالي والحضاري بالمدينة.

وثمن المجلس جهود دائرة التخطيط والمساحة للحفاظ على الشكل الحضاري للإمارة ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة وبلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بشأن تشكيل لجنة لدراسة المذكرة التي تقدمت بها الدائرة.

الشأن البيئي

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من المجلس البلدي بمدينة الشارقة والتي تم رفعها لدائرة شؤون البلديات والزراعة والمتعلقة بالشأن البيئي في الإمارة والتي تدخل ضمن اختصاصات البلدية.. واستعرض ناصر خميس النقبي رئيس الدائرة أمام المجلس تفاصيل المذكرة وما حوته من توصيات.

وعلى صعيد متصل تقدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي باقتراحات من شأنها تطوير العمل البلدي في الإمارة.

وضمن ما استجد على جدول الأعمال تلا المستشار سلطان بن علي المهيري الأمين العام بالمجلس التنفيذي المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2013 بشأن تجديد عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ونصت المادة الأولى من المرسوم على تجديد مدة عضوية أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المعينين بموجب المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه لمدة سنتين تبدأ اعتباراً من تاريخ افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن.

وتالياً أسماء أعضاء المجلس الاستشاري

إحسان مصبح خلفـان السـويدي

أحمـد محمـد خلفان الرومــي

د.أمل أحمـد خلفـان السـويدي

بطي أحمد سعيد علي بن خادم

حسين عبدالرحمن محمد المدفع

د.حسين محمد عبدالرحمن

حميد عبيد سيف بوفيير الشامسي

خليفة راشد عبيد بن حمود الطنيجي

خليفة محمد خليفة بوغانم السويدي

راشد خميس عبدالله بورشيد النقبي

راشد عبدالله محيـان الكتبي

سالم سعيد سيف الخاصوني

سالم علي بن رحمة الشامسي

سعيد غانم سعيد مطر السويدي

سعيد محمد سعيد الجروان

د.سليمان عبدالله سرحان الزعابي

شيخة عبيد خليفة يوعان السبوسي

شيخة عبيد مطر الطنيجي

صالح محمد صالح عبيد العجلة

طارق سعيد علي صالح النومان

عبدالرحمن سالم عبيد الهاجري

عبدالله رمضـان موسى السجواني

عبدالله سعيد غبار الشــامسي

عبدالله سيف سالم خميس النقبي

عبدالله محمد راشد بن راشدوه النقبي

عبدالله محمد مبارك أحمد النقبي

عدنان حمد محمد حمد الحمادي

علي عمران سالم العويس

علي مصبح حمود اجتبي

عوض حمد سالم سليم الشباني الكتبي

فاطمة راشد حسن سبيعان الطنيجي

مبارك بالأسود مبارك حميد

محمد جمعة بن هندي الشويهي

محمد أحمد سعيد عبدالله الظهوري

محمد راشد محمد رشود الحمودي

محمد عبدالله محمد شملان الشملان

محمد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي

مريم يونس عبدالرحمن البيرق

موزة ناصر مبارك السويدي

وليد علي محمد بن فلاح المنصوري

يوسف خميس سعيد سيف المزروعي

يوسف محمد بالحاي المراشدة