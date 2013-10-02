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الولايات المتحدة تمنح مصر مساعدات عسكرية بقيمة 584 مليون دولار

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الولايات المتحدة تمنح مصر مساعدات عسكرية بقيمة 584 مليون دولار الولايات المتحدة تمنح مصر مساعدات عسكرية بقيمة 584 مليون دولار

وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل

 

ذكرت الولايات المتحدة الثلاثاء، أنها منحت دفعة أخيرة بقيمة 584 مليون دولار كمساعدات عسكرية من أصل مبلغ إجمالى سنوى من 1,3 مليار دولار حسبما ذكرت وكالة فرنس برس.

وتقدم واشنطن، حليفة القاهرة، مساعدة كاملة، عسكرية واقتصادية، بقيمة 1,55 مليار دولار سنويا.

وحذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما الأسبوع الماضى من على منصة الأمم المتحدة من أن مواصلة دعم الولايات المتحدة مشروط بتحقيق تقدم فى المجال الديمقراطى.

وعلى صعيد المساعدات العسكرية، دفعت أموال من حساب فيدرالى فى الولايات المتحدة من أجل تنفيذ عقود بين القاهرة وشركات أسلحة أمريكية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكى: “دفعنا مؤخرا ما تبقى من السنة المالية 2013 التى انتهت أمس فى 30 سبتمبر”.

وأوضحت أن هذه الأموال المتبقية تمثل “584″ مليون دولار وأن واشنطن “يمكن أن تراقب باستمرار كيفية استخدام هذه الأموال”.

 

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