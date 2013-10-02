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القبض على 22 مطلوبًا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

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القبض على 22 مطلوبًا من المحكوم عليهم في شمال سيناء القبض على 22 مطلوبًا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

الجيش في سيناء

 

ضبطت قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 22 هاربًا من المطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في عدد من القضايا المتنوعة .
> جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين لتنفيذ الأحكام .
> وأعلن مصدر أمني أن من بين المضبوطين 9 متهمين محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، متهم محكوم عليه في جنح الحبس المستأنف، و6 متهمين محكوم عليهم بغرامات جزئية .

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