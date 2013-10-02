بالفيديو - أوزيل يقود كتيبة المدفعجية لقهر نابولي

سجل الألماني ميسوت أوزيل هدفه الأول مع فريقه أرسنال في فوز المدفعجية على نابولي بهدفين نظيفين بالمباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أوزيل أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة بعد جملة رائعة بين جيرو ورامسي الذي مرر كرة عرضية حولها أوزيل بيسراه في شباك رينا.

وأضاف جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد مجهود رائع من أوزيل الذي اخترق من الناحية اليمنى قبل أن يرسل عرضية أرضية للمهاجم الفرنسي الذي لم يجد صعوبة في وضعها في شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني هدأ أداء الفريقين كثيرا واستسلم نابولي لسيطرة أرسنال على مجريات المباراة ولم يهدد مرمى تشيزني بفرص خطيرة.

بتلك النتيجة انفرد أرسنال بصدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن ملاحقيه دورتموند ونابولي.

شاهد أهداف المباراة