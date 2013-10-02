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بالفيديو .. فابريجاس يحفظ كبرياء برشلونة في غياب ميسي

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بالفيديو .. فابريجاس يحفظ كبرياء برشلونة في غياب ميسي بالفيديو .. فابريجاس يحفظ كبرياء برشلونة في غياب ميسي

منح سيسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة فوزا صعبا على مضيفه سيلتيك في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد في غياب ساحر كتالونيا ليونيل ميسي.

وغاب ميسي للإصابة في عضلات القدم اليمنى مما حرم برشلونة من جهوده أمام سيلتيك.

وسجل فابريجاس هدف المباراة في الدقيقة 76 من كرة عرضية نفذها أليكسيس سانشيز وحولها لاعب الوسط بالرأس عكس اتجاه حارس سيلتيك.

الفوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة السادسة ويبقى سيلتيك في قاع المجموعة بلا أي نقاط.

سيطرة وخطورة

انتهى الشوط الأول من المواجهة بتعادل سلبي بين الفريقين، وغاب هز الشباك في نصف مباراة لم تشهد متعة.

 

ورغم استحواذ برشلونة الذي وصل إلى 72% مقابل 28% لسيلتيك لم يشهد تسجيل أهدافا حتى أخر ربع ساعة من المباراة.

وحافظ فابريجاس بهدفه على كبرياء برشلونة بتعويضه هزيمة الموسم الماضي على نفس الملعب بهدفين لهدف.

وسدد لاعبو برشلونة على مرمى سيلتيك 13 كرة منهم سبعة داخل المرمى مقابل أربع تسديدات لبطل اسكتلندا.

ورغم التسديدات الكثيرة جاء الهدف من كرة عرضية حولها فابريجاس بالرأس.

شاهد الهدف من هنا

شاهد فرصة لنيمار

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فيديو اليوم السابع

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