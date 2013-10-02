بالفيديو .. بالوتيلي ينقذ ميلان أمام أياكس في مباراة بدأت بعد 90 دقيقة

اشتعلت الإثارة في مواجهة ميلان أمام مضيفه أياكس في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا بعد 90 دقيقة.

فقد انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 وسجل الهدفان في الوقت بدل الضائع.

نجح ستيفانو دينسويل في التسجيل لأياكس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وتعادل ماريو بالوتيلي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وجاء الهدف الأول من ركلة ركنية حولها دينسويل بالرأس في شباك ميلان أثناء غفلة دفاعية.

وحصل نيانج على ركلة جزاء نتيجة جذب من المدافع في الوقت بدل الضائع، نجح بالوتيلي في تسجيلها بإتقان معهود.

فقد أهدر بالوتيلي ركلة واحدة من إجمالي 23 ركلة جزاء طوال مسيرته في الملاعب.

فوز ميلان جعله في وصافة الترتيب برصيد أربع نقاط خلف برشلونة بينما أياكس بات في المركز الثالث.

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