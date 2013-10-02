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بالفيديو - تشيلسي يستعيد طريق الأبطال برباعية.. وإيتو لم يسجل

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بالفيديو - تشيلسي يستعيد طريق الأبطال برباعية.. وإيتو لم يسجل بالفيديو - تشيلسي يستعيد طريق الأبطال برباعية.. وإيتو لم يسجل

استعاد تشيلسي طريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه ستيوا بوخارست برباعية نظيفة.

تشيلسي استهل مسيرته في دوري الأبطال بخسارة على أرضه في إنجلترا أمام بازل، لكنه اليوم الثلاثاء عوض ما فاته واقتنص 3 نقاط بأهداف راميرس وفرانك لامبارد وخدمة من رومانيا.

شهد اللقاء مشاركة خوان ماتا أساسيا في تشكيل تشيلسي، بعدما نال رضا مدربه جوزيه مورينيو في المباريات الأخيرة للزرق.

ولعب فرناندو توريس كرأس حربة وحيد في الهجوم، قبل أن يخرج مصابا في بداية الشوط الأول ويشترك بدلا منه صامويل إيتو.

تألق راميرس بشدة في وسط الملعب اللندني، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 20 بعد استقبال عرضية من أندريا شورلي الجناح الأيسر لتشيلسي.

وسجل جيورجيفسكي مدافع بوخارست الهدف الثاني لتشيلسي بالخطأ، بعد هجمة بدأت من إيتو.

 

إيتو انطلق من العمق بامتياز، وسدد كرة ردها الحارس لتصطد في جسد لاعب ستيوا بوخارست وتسكن شباك فريقه.

ثم عاد راميرس وسجل الهدف الثالث، قبل أن يتمم فرانك لامبارد العرض الأزرق القوي.


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