"الكتائب اللبنانية" يدعو لإقامة مخيمات للسوريين ونشر قوات دولية على الحدود

دعا منسّق اللجنة المركزية فى حزب "الكتائب اللبنانية" سامى الجميل إلى إقامة مخيمات للاجئين السوريين، وحصرهم فى أماكن معينة بمؤازرة الجيش وبرعاية دولية.

وقال الجميل- فى تصريح صحفى اليوم- إن "أكثر من مليون و300 ألف سورى دخلوا إلى لبنان، لكن لم يتخذ أحد فى لبنان قرارا تجاه هذا الأمر"، مضيفا أننا "حذرنا منذ أكثر من سنة مما وصلنا إليه اليوم، وطالبنا الحكومة بوضع خطة لكن لم يتم اتخاذ أى شىء".

كما دعا لضبط الحدود والاستفادة من القرار الدولى 1701 لنشر قوات دولية على الحدود مع سوريا، مطالبا أيضا بتحديد رقم لمن يدخل من سوريا.. محذرا من أن "انتشار اللاجئين السوريين يمنع الاهتمام فيهم، ويضرب الأمن ويصعب عودتهم إلى بلادهم".

وردا على سؤال عن أن "التيار الوطنى الحر" يطالب بضبط ملف اللاجئين منذ سنتين.. قال الجميل إنهم "نسوا أن لديهم 10 وزراء بالحكومة"، معتبرا أنه "كان يمكن للحكومة أن تضبط الحدود، لكنهم لا يريدون ضبط الحدود، لأن هناك مسلحين يدخلون ويخرجون".

من ناحية أخرى، قال الجميل إنه "تأتينا كل فترة إشارات عن تهديدات أمنية لا نعرف مدى جديتها ومصداقيتها فى بعض الأحيان عبر الجهات الأمنية أو الإعلام، واتخذنا إجراءات بشكل مطلق ولدينا تبليغات من الأجهزة الأمنية بوجود خطر".

واستغرب كلام وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل عن أن موجة تفجيرات آتية، مؤكدا ضرورة أن يتخذ شربل بموازاة هذا الكلام تدابير محددة.