رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا تؤكد حرصها على دعم المؤسسات الإعلامية

أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا "نتاليا ابوستولوفا"، أن بعثة الاتحاد الأوروبى بليبيا تسعى إلى مساعدة وسائل الإعلام بليبيا فى كيفية تحمل المسئولية والاستفادة من الخبرات الجيدة فى الدول الأعضاء، حتى تتمكن من تقديم أداء أفضل، خاصة خلال هذه الفترة التى تشهد انطلاق المصالحة الوطنية وصياغة الدستور.

وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى بليبيا "نتاليا ابوستولوفا"، فى تصريحات لها خلال زيارتها لوكالة الأنباء الليبية، اليوم، إلى أن الاتحاد الأوروبى لديه برنامج مساعدة طموح، وأن جزءًا من هذا البرنامج مخصص للإعلام الليبى.

وأوضحت، أن زيارتها لوكالة الأنباء الليبية، تهدف للتعرف على نشاطاتها خاصة وأنها الوكالة الرسمية للدولة وخططها، وأوجه المساعدة التى يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبى من أجل دعم المؤسسات الإعلامية بليبيا على وجه العموم.

وأوضحت "نتاليا"، الإعلام يلعب دوراً فى غاية الأهمية خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها ليبيا، وأن البعثة تسعى إلى تقديم المساعدة اللازمة فى هذا المجال.