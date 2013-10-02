رئيس جامعة المنصورة: "عصى وشوم" تدخل فى اشتباكات الحرم بعلم أساتذة

قال الدكتور سيد أحمد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، إن معظم الجامعات المصرية تنتظر عودة الأمن والاستقرار بها للتمكن من تطوير التعليم الجامعى، مضيفًا: "أصدرت قرارًا بإحالة واقعة الاشتباكات التى حدثت بين الطلاب اليوم الثلاثاء برمتها إلى التحقيق ليعاقب عليها من تورط فيها".

واستطرد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن العصى والشوم التى تستخدم فى الاشتباكات بين الطلاب بجامعة المنصورة تدخل إلى حرم الجامعة للأسف بمعرفة بعض أعضاء هيئة التدريس.

وأشار "عبد الخالق" إلى أنه قام بإحالة 5 من أعضاء هيئة التدريس للتحقيقات، وأن الضبطية القضائية فى حد ذاتها غير كافية للحيلولة دون تكرار هذا المشهد الذى أصبح يتكرر بشكل يومي، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها التأكيد على مفهوم وجود الدولة وقوتها وسيادتها.