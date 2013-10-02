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محافظ المنيا: عرض ملفات عاجلة بشأن المحافظة خلال اجتماع مجلس المحافظين

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محافظ المنيا: عرض ملفات عاجلة بشأن المحافظة خلال اجتماع مجلس المحافظين محافظ المنيا: عرض ملفات عاجلة بشأن المحافظة خلال اجتماع مجلس المحافظين

صرح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عقب انتهاء اجتماع مجلس المحافظين اليوم الثلاثاء، بأنه تم عرض مجموعة من الملفات العاجلة الخاصة بالمحافظة، وفى مقدمتها سير العملية التعليمية وانضباطها، وخطط النظافة وحل مشكلات الرى، خاصة فيما يتعلق بوصول المياه لنهايات الترع بالقرى النائية.

وأضاف المحافظ أن الاجتماع ناقش المشروعات المقترحة لرصف الطرق وتحسين مستوى رغيف الخبز ومراقبة المخابز، ومقترح توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام التوصيل للمنازل، ودراسة المشكلات العامة الخاصة بخطط التنمية العاجلة ونسب التنفيذ بها والمخطط العمرانى للمدن وتحديد الارتفاعات.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع تطرق لاحتفالات السادس من أكتوبر خلال هذا العام، خاصة بعد ما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات على مدار تاريخه ووقوفه بجوار الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، وكذلك عرض خطة المحافظة للاحتفال والتى تشمل عروض عسكرية وبرامج ثقافية وفنية ورياضية بمشاركة الشباب ومواطنى المحافظة.

وناقش الاجتماع خطط عدد من الوزارات بكل محافظة، وسبل حل أية مشكلات تتعلق بها فوراً.

يشار إلى أن الاجتماع ضم وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والرى والبيئة والإعلام والرياضة والشباب والثقافة والتموين وجميع محافظى الصعيد.

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