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شيخ "العبابدة" بأسوان: عرضت على الرئيس تقنيين التنقيب عن الذهب

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شيخ "العبابدة" بأسوان: عرضت على الرئيس تقنيين التنقيب عن الذهب شيخ "العبابدة" بأسوان: عرضت على الرئيس تقنيين التنقيب عن الذهب

أكد عبد المجيد عثمان شيخ مشايخ قبيلة العبابدة بأسوان، أنه عرض على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، أثناء لقائه مع ممثلى القبائل العربية بأسوان، بعض الأمور التى تستدعى وضع حلول عاجلة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن من أهم المشكلات التى عرضها على رئيس الجمهورية تقنيين عملية التنقيب عن الذهب فى الصحراء، والتى تتسبب فى العديد من المشاكل بين أبناء القبائل والقوات المسلحة، مع زيادة حصة الأسمدة والإسكان المنخفض للفقراء.

وأشار عثمان إلى أن رئيس الجمهورية وعد بالنظر فى تلك المطالب وسيكلف وزير الزراعة لتولى تعمير وادى العلاقى, وتقنيين عملية التنقيب عن الذهب وحل المشكلة مع القوات المسلحة، لافتاً إلى أن مثلى القبائل العربية فى اجتماع الرئيس الذى عقد بقصر الاتحادية أمس الاثنين، هم رئيس ائتلاف القبائل العربية العمدة مجدى الحسينى، وشيخ مشايخ قبيلة العبابدة عبد المجيد عثمان.

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مصر 365