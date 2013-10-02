مركز الطريق ينظم ورش عمل لمواجهة العنف بالمدارس باسم "مارينا سعيد"

قرر مركز الطريق للدعم القانونى ومكافحة الفساد بالإسكندرية، عقد عدد من ورش العمل باسم "مارينا سعيد" هدفها وضع ورقة بحثية تقدم للحكومة المصرية ولوزارة التربية والتعليم، لمواجهة العنف داخل المدارس.

وناشد المركز وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدنى المشاركة فى ورش العمل، للخروج بورقة بحثية يستحقها أطفال وأبناء مصر، لحمايتهم من العنف داخل حرم المدرسة.

وأشار المركز فى بيان له إلى أن واقعة التعدى على مارينا سعيد فى مدرسة سيدى جابر الابتدائية، تعكس وجود عجز تشريعى يفسر ما قام به المدرس من اعتداء على الطالبة، مما أدى إلى إصابتها بنزيف ووضعها بالمستشفى لعلاجها، وهو ما يستدعى وقفة من المجتمع المصرى تجاه هذه النوعية من المشكلات.