قرية "تونس" بسوهاج تودع شهيد سيناء المجند محمد عبد الكريم

ودع أهالى قرية تونس بمحافظة سوهاج، مساء أمس الثلاثاء، الشهيد المجند محمد عبد الكريم، 22 عاماً، والذى استشهد أثناء تواجده فى خدمته بأحد المدرعات بمحافظة شمال سيناء، بعد الهجوم عليه من قبل إرهابيين، وتم نقل الجثة بطائرة إلى مطار المنيا العسكرى، ثم تم نقله عن طريق سيارة إسعاف إلى محافظة سوهاج.

وشيع الجنازة العديد من قيادات الأمن بالمحافظة، وعائلات قرية تونس، واتشحت القرية بالسواد، وأدان أحمد فاروق العنانى، عضو الهيئة العليا لحزب "المصرين الأحرار"، والذى حضر الجنازة، ما يحدث فى سيناء ضد قوات الأمن، وطالب من الجيش تصفية البؤر الإرهابية المتواجدة بسيناء.