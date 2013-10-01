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الفلاح: مركز تأهيل التائبين صرح جديد تزهو به «الأوقاف»

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الفلاح: مركز تأهيل التائبين صرح جديد تزهو به «الأوقاف» الفلاح: مركز تأهيل التائبين صرح جديد تزهو به «الأوقاف»

| كتب عبدالله راشد |


>أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح بافتتاح مقر تدريب مركز تأهيل التائبين، كصرح جديد وإضافة تفخر بها إدارة التقويم والتأهيل وتزهو بها وزارة الأوقاف.
>ورأى الفلاح خلال افتتاح المقر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والداخلية وكذلك العديد من الهيئات والمؤسسات كوزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وإعادة برمجة هيكلة القوى العاملة، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، أن المركز يعتبر إحدى رسالات وزارة الأوقاف، من خلال المنهج التربوي والتدريبي لخدمة فئات الرعاية الاجتماعية في دولة الكويت، ومن بينهم أبناؤنا النزلاء في إدارة المؤسسات الإصلاحية، والذي نجني فيه ثمار بذرة بيضاء طيبة، تم زرعها في هذا المكان منذ عام 1999 أي ما قبل أربعة عشر عاماً من الجهد المتواصل والكفاح المستمر للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم.
>وأوضح الفلاح أن المركز سيوفر الخدمات التدريبية الخاصة بعلوم الحاسب الآلي والعلوم الإدارية والتجارية والعمل على تمكين أبنائنا من الاشتغال بالعلوم الحرفية والمهنية المتمثلة بشهادات معتمدة لتخصصات الكهرباء والالكترونيات والنجارة والحدادة وصيانة الشبكات، مشيراً إلى أن المركز يعمل على خلق روح التنافس في إدارة المشروعات الصغيرة التي سينطلق منها حلم الحاضنة الحرفية لفئات الرعاية الاجتماعية في دولة الكويت، فضلاً عن أن المركز سيهتم بالجنسين من الرجال والنساء على حد سواء.
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