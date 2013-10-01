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مباحث كوم أمبو تقبض على مسجل خطر سرق سيارة مواطن بالإكراه

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مباحث كوم أمبو تقبض على مسجل خطر سرق سيارة مواطن بالإكراه مباحث كوم أمبو تقبض على مسجل خطر سرق سيارة مواطن بالإكراه

تمكنت وحدة مباحث كوم امبو من القبض علي مسجل خطر سرق سيارة بالإكراه .

وكان العميد مصطفي نجار مأمور مركز كوم أمبو باسوان تلقى بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بقيام مسجل خطر بسرقة السيارة الخاصة بة تحت تهديد السلاح اثناء وقوفها أمام مصنع سكر كوم أمبو.

وأثبتت التحريات أن السارق مسجل خطر يدعي عادل.ع ( 33سنة ) قام بتهديد صاحب السيارة بالسلاح الابيض واستولى عليها .

وبتكثيف جهود افراد البحث تم القبض علي المسجل و إعادة السيارة لصاحبها بعد العثور عليها بمنطقة زراعية بمنطقة عزبة العرب التابعة لمركز كوم امبو تم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرض المتهم على النيابة.

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