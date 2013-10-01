بالصور| حجازي و"سلالم" يفتتحان مهرجان "عالم يجمعنا" في "سيتي ستارز"

كتب : خالد جمال الثلاثاء 01-10-2013 20:07

شهد مول سيتي ستارز، افتتاح مهرجان فني يحمل شعار "عالم يجمعنا.. إيدك في إدينا.. مصر تقوى بينا"، يهدف لدعم تنشيط السياحة، وتحريك حالة الكساد التي أصابت "حفلات اللايف الغنائية"، بسبب الأحداث السياسية المرتبكة والمتلاحقة التي مرت بها مصر على مدي 3 سنوات متتالية.

أحيا حفل الافتتاح حجازي متقال، الذي اشعل المول بالعديد من أغانيه المميزة منها "ما تيجي يا صحبي نتصالح" ،"ليك كبير" ،"بص ع الحلاوة" ،"خالو يا خالو"، وشارك في إحياء الحفل فريق "سلالم" وغنى "أحسن ناس" ،"يا سيد يا مسؤول" ،"مش مهتم" ،"قعد معايا ع القهوة" و"كلمة قبيحة".

ويقول مجدي سالم، المدير الاستراتيجي لشركة "سكوير كيوب" المنظمة للمهرجان، أن الهدف الفعلي هو تنشيط السياحة وحركة حفلات "اللايف"، التي يعمل بها الكثير من الموسيقيين وفنيي الصوت والإضاءة وغيرهم ممن تضرروا من إيقاف هذه الحفلات، رغم التزاماتهم المادية تجاه أسرهم.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع المطربين، للغناء بأجور مناسبة وإتاحة أجواء الحفل لإقامة الدعاية المجانية للشركات المختلفة، لتنشيط العاملين بالسياحة والتسوق.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء فعاليات المهرجان، عدد من أبرز نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي، بمشاركة "dj" ياسر الحريري، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف من مختلف الشخصيات العامة، سواء إعلامية أو سياسية أو فنية ممن يحرصون على دعم "عالم يجمعنا".

تقام فعاليات المهرجان بالمول، يومي الخميس والسبت من كل أسبوع.