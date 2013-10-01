أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميا فى انتشار مرض السكر

Google+ Print
مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميا فى انتشار مرض السكر مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميا فى انتشار مرض السكر

أكد عدد من الخبراء أن تحتل المرتبة التاسعة عالميا بين الدول التى تعانى من أعلى معدلات انتشار لمرض السكر فى العالم، حيث يعانى أكثر من 15% من إجمالى عدد البالغين فى مصر من المرض، مشيرين إلى أن مرض السكر يعد من أكثر الأمراض نموا وانتشارا على المستوى العالمى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الـ49 للجمعية الأوربية لدراسات السكر والذى عقد بمدينة برشلونه بأسبانيا، بحسب ما ذكرته إحدى شركات الأدوية العاملة بمصر فى بيانها الصادر اليوم الاثنين.

وتشير أحدث إحصائيات الاتحاد العالمى للسكر إلى العديد من الحقائق الخطيرة حول هذا المرض حيث يعانى من مرض السكر 36 مليون شخص بالغ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، ومن المتوقع أن يصل عدد حالات السكر على المستوى العالمى إلى 552 مليون حالة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7ر50% مقارنة بالأرقام الحالية، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة فى حالات السكر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نفس الفترة إلى 83%.

وأوضح المؤتمر، بحسب البيان، أن مرض السكر يلقى بأعباء اقتصادية جسيمة على أنظمة الرعاية الصحية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنفق دول المنطقة ما يقدر بحوالى 5ر5 مليار دولار كل عام لعلاج مرضى السكر، وهو ما يمثل 14% من إجمالى الموازنات الصحية فى تلك الدول.

وأوصى المؤتمر، مريض السكر بعدم التراخى فى اكتشاف أحدث أنواع العلاج الجديدة والمناسبة لحالته، وأن يبادر بسؤال طبيبه الخاص واستشارته فى أحدث أدوية علاج السكر والتى قد تكون سببا فى العلاج دون إحداث أية مضاعفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك