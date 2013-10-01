ضبط عدد من المسلحين بالقنطرة غرب فى حملة للجيش والشرطة بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة الامن بالاسماعيلية بالتعاون مع عناص رالجيش من ضبط عدد من المسلحين المشتبه فى أطلاقهم النار على قوات الجيش والشرطة على طرق المحافظة مؤخرا بدائرة مركز القنطرة غرب فى مناطق ” أبوخليفة ، الرياح ، الكيلو 14 ، الكيلو 17 ) .

وقال مصدر امنى أنه الحملة تمكنت من ضبط المتهم عبدالعزيز إ س ( من قبيلة عرب البياضية ) سن 60 مزارع مقيم الكيلو 14 أبوخليفة ــ دائرة المركز وبحوزته عدد 2 بندقية آلية عيار 7,62×39 وعدد 2 خزينة بداخلها عدد 20 طلقة من ذات العيار حال تواجده بمحل إقامته و المتهم محمد أ م ( شهرته محمد المحمدى ) سن 33 مزارع مقيم بمنطقة أبوخليفة مطلوب التنفيذ عليه فى 5 احكام قضائىة بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها بالحبس 7 سنوات وبحوزته 6 خزينة لسلاح آلى عيار 7.62×39 تحوى عدد 60 طلقة من ذات العيار خلال إستقلاله السيارة رقم 156001 نقل شرقية بمنطقة أبوطفيلةو المتهم محمد ج س ( شهرته / حمادة ) سن 30 عاطل مقيم الرياح ــ دائرة المركز مسجل شقى خطرة فئة ج ” سرقات عامة ” ومطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية رقم 3927/2012 القنطرة غرب ” سرقة بالإكراه ” وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 2 كيلو جرام )و المتهم محمد م م سن 22 عاطل مقيم أبوخليفة والمتهم السيد ع س سن 23 عاطل مقيم أبوخليفة وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 2 كيلو جرام ) حال استقلالهما دراجة نارية ” توك توك ” بدون لوحات معدنية كما تمكنت القوات من ضبط متهم من قبيلة الارميلات من مواطنى رفح وبحوزته مبلغ مالى قدره 9300 جنيه جميعها مزيفة من فئة المائة جنيه

> والمتهم أبوالعلا ي ع سن 33 عاطل مقيم أبوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه واحضاره فى الجناية رقم 4791/2013 مركز القنطرة غرب بتهمة ” إحداث عاهة مستديمة “.