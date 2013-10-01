حصريا محمد فوده:نعم تزوجت مجددا من غادة عبد الرازق

في أول تصريح منه على ما تردد بشأن عودة المياه إلى مجاريها بين الإعلامي محمد فوده والفنانة غادة عبد الرازق قال فوده لسيدتي نت نعم عدت لغادة عبد الرازق رافضا الكشف عن أي تفاصيل من تفاصيل العودة.

وكانت غادة قد قالت في تصريح لإحدى البرامج إنها انفصلت عن فوده بعد خيانته لها فهل تغاضت غادة عن الخيانة الزوجية؟.

بهذا الخبر كذبت غادة عمليا شائعة زواجها السري من مدير التصوير الذي شاركها في مسلسلها الأخير حكاية حياة.