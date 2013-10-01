براءة آسيوي مبعد من تهمتي السكر

مؤمن المصري

أخذت محكمة الاستئناف بالدفوع المهمة التي قدمها المحامي نوفل حيدر وقضت بإلغاء حكم الإبعاد والحبس الذي صدر من قبل محكمة أول درجةضد وافد اسيوي.

كان الوافد الآسيوي قد ضبط من قبل أجهزة الأمن وأحيل الى المحكمة بتهمة السكر وقيادة مركبة في حالة سكر، ورغم ان القضية كانت تعرض أمام القضاء إلا ان وزارة الداخلية أمرت بإبعاد الآسيوي إداريا، ما دعا أقاربه الى الاستعانة بالمحامي نوفل الذي قدم صحيفة دعوى أكد خلالها ارتكاب وزارة الداخلية خطأ في إبعاد الوافد، كما قدم أدلة أدخلت الشك في يقين المحكمة بشأن ادعاءات ضابط الداخلية، ما دفع محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الحوطي الى الحكم ببراءة الآسيوي.