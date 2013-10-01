أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

براءة آسيوي مبعد من تهمتي السكر

Google+ Print
براءة آسيوي مبعد من تهمتي السكر براءة آسيوي مبعد من تهمتي السكر
 
المحامي نوفل حيدر
 مؤمن المصري

أخذت محكمة الاستئناف بالدفوع المهمة التي قدمها المحامي نوفل حيدر وقضت بإلغاء حكم الإبعاد والحبس الذي صدر من قبل محكمة أول درجةضد وافد اسيوي.

كان الوافد الآسيوي قد ضبط من قبل أجهزة الأمن وأحيل الى المحكمة بتهمة السكر وقيادة مركبة في حالة سكر، ورغم ان القضية كانت تعرض أمام القضاء إلا ان وزارة الداخلية أمرت بإبعاد الآسيوي إداريا، ما دعا أقاربه الى الاستعانة بالمحامي نوفل الذي قدم صحيفة دعوى أكد خلالها ارتكاب وزارة الداخلية خطأ في إبعاد الوافد، كما قدم أدلة أدخلت الشك في يقين المحكمة بشأن ادعاءات ضابط الداخلية، ما دفع محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الحوطي الى الحكم ببراءة الآسيوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية