«الدعوة الإلكترونية» تطلق بطاقات ذكية للتعريف بالإسلام

أكد رئيس لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية د. عبد الله العجيل أن اللجنة ابتكرت وسيلة دعوية جديدة أطلقت عليها «بطاقات التعريف بالإسلام الذكية»، مشيرا إلى أن هذه الوسيلة تهدف إلى استثمار الانتشار الكبير للأجهزة والهواتف الذكية حول العالم من أجل إيصال رسالة الإسلام بطريقة سهلة وحديثة حيث يتنوع محتوى البطاقات الذكية من كتب دعوية ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية تهدف كلها إلى إيصال رسالة الإسلام لغير المسلمين.

وأضاف العجيل في تصريح أن فكرة البطاقات الذكية تقوم على تحويل الكتاب المطبوع إلى كتاب إلكتروني ثم عمل QR للكتاب وهو ما يشبه الباركود بدلا من طباعته، ثم يقوم المستخدم بتحميل تطبيق الـ QR ويقوم بعمل scan للكتاب وبالتالي يتم تحميل الكتاب على هاتفه وقراءته لاحقا. وأوضح العجيل أن هذه البطاقات سوف تكون متاحة للطلب المجاني من خلال الموقع الرسمي للجنة وهو www.edc.gov.kw.

موضحا في الوقت ذاته أن اللجنة تسعى إلى نشر وتقديم الدين الإسلامي الحنيف إلى البشرية عامة من خلال أحدث الوسـائـل التكنولوجية والتقنية بمختلف اللغات، لافتا إلى أن تلك البطاقات الذكية ستساهم في التيسير على غير المسلمين في التعرف على الإسلام.