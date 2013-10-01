أعمال عنف تجتاح المدارس في محافظات الجمهورية

تصاعدت أعمال العنف والمظاهرات فى عدد من المدارس بالمحافظات، الثلاثاء، ففى المنيا، تلقى اللواء أسامة متولى، مدير الأمن، إخطارا من العميد عصام جمال مأمور، مركز ملوى، بوصول بلاغ من «بدوى. ل. م» 50 سنة، فلاح، ومقيم بقرية «نجع العاقولة»، بانتحار نجله «س» 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى، مستخدما فرد خرطوش، بعد أن غافل أسرته، وأطلق على نفسه عيارا ناريا، بالبطن أودى بحياته فى الحال. وتحرر محضر بالواقعة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى ملوى العام، تحت تصرف النيابة. وأرجعت أسرته سبب انتحاره لـ«مروره بضائقة نفسية وحالة اكتئاب شديد».وفى بنى سويف، قرر المستشار محمد بسيونى، المحامى العام لنيابات بنى سويف، حبس 3 طلاب وموظف 15 يوما، بتهمة التحريض على تعطيل العملية التعليمية، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام المدرسة الثانوية بأهناسيا، والهتاف ضد الجيش والشرطة. وألقت قوات الأمن، القبض على مختار عيد حسان، «سائق»، بسبب إغلاقه باب مدرسة طوسون الابتدائية، بالسيارة، ومنع دخول المدرسين والطلاب.وفى المنوفية، تعدى صلاح عبداللطيف الصيفى، طالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة فيشا الكبرى الثانوية، بمركز منوف، بالضرب على المدرس أول جمال عبدالمنعم، ومزق ملابسه لمنعه من دخول دورة المياه. وتمكنت القوة الأمنية المكلفة بتأمين المدارس، من ضبط طالب بمدرسة الثانوية الزراعية، بمركز تلا، وبحوزته دراجة نارية وسنجة.وفى القليوبية، تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط مجهولين قاموا باختطاف محمد على، تلميذ، بالصف الأول الإعدادى، أثناء ذهابه إلى المدرسة بمدينة العبور، وفروا هاربين، ثم اتصلوا بوالده لطلب فدية مليون جنيه.وفى الإسكندرية، حضر المحافظ طارق مهدى، طابور الصباح، بمدرسة سموحة الثانوية التجريبية «بنات»، لتفقد المدرسة، بعد ورود شكاوى بخصوص، منع ترديد النشيد الوطنى، وشارك فى إلقاء النشيد الوطنى مع الطلبة، وأمر بتشكيل لجنة لمعرفة ملابسات الشكوى.وفى الوادى الجديد، قضت محكمة الخارجة الجزئية، بحبس 9 طالبات، بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية، بالخارجة 6 أشهر، وسداد كفالة قدرها 100 جنيه لكل منهن، بعد اتهامهن بضرب إحدى طالبات المدرسة.

شبكةعيونالإخبارية

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