النائب الأول للرئيس السودانى: الاحتجاجات محاولة لإعاقة تقدم البلاد

وصف النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان طه، الاحتجاجات التى شهدتها بعض المدن، بأنها محاولة للرجوع بالسودان للخلف عبر التخريب والنهب، مشيرا إلى إن ذلك يتنافى والسعى لنهضة البلاد، والمضى بها إلى الأمام، عبر برامج التنمية والتقدم.

وأوضح طه- خلال الاحتفال بإعلان "مسودة نفير" نهضة شمال كردفان- أن عائدات عبور نفط الجنوب، وعائدات الإجراءات الاقتصادية، ستوظف لاستقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية، ورفع العملة الوطنية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى بالبلاد، وكشف عن إجراءات اقتصادية ستتخذها بلاده بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

وقال، إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قصد منها زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات، موضحا أنهما يشكلان عصب تقسيم الموارد، التى ستجنيها البلاد مستقبلا.