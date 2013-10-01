الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غداً.. يستمر ٢٤ ساعة

أكد وحيد سعودى، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومدير عام التحاليل الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تتوقع أن غداً الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى وشمال سيناء، وهذا الارتفاع لن يستمر لأكثر من 24 ساعة فقط.

وأشار سعودى أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات مئوية للقطاع الغربى للجمهورية (السلوم ومطروح والإسكندرية) يصاحب ذلك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة متكاثرة حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك، فى حين يمتد هذا الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة ليشمل باقى أنحاء الجمهورية- بما فيهم القاهرة- يوم الخميس، على أن توالى درجات الحرارة انخفاضها يومى الجمعة والسبت.

ولفت سعودى إلى أن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين من أجمل أيام العام بالنسبة لحالة الطقس، حيث يكون السفر على الطرق بكل أمان، معللا أن الأجواء ستكون معتدلة مع ظهور سحب يضفى جمالا على حالة الطقس ويحد من آشعة الشمس معظم ساعات النهار- (طقس غائم) - وهذا ما يؤكد بالفعل بأن فصل الخريف على (جمهورية مصر العربية) هو فصل التقلبات السريعة.

وقال سعودى إلى أن فصل الخريف من الممكن أن يتخلله التعرض لموجات حارة وأقربها على سبيل المثال غدا، مضيفا أنه من الممكن أن يبدأ الأطفال فى ارتداء ملابس ثقيلة خلال ذهابهم للمدارس بعد منتصف الشهر الجارى.

وأضاف أن الحالة الجوية تسمح بحركة السفر على الطرق بكل أمان فيما عدا المؤدية لمدن القناة (الإسماعيلية والسويس وبور سعيد) بسبب الشبورة المائية فى الصباح الباكر، اعتبارا من وقت الفجر وحتى الساعة التاسعة صباحا.

أما المتوقع بالنسبة لحركة الملاحة البحرية خلال الـ72 ساعة القادمة.. أن يكون البحر الأحمر مضطرب وغير مهيأ لكل الأنشطة البحرية، خاصة عند منطقة خليج السويس.. بينما البحر المتوسط مهيأ تماما لكل الأنشطة البحرية والاستمتاع بكل الشواطئ المطلة عليه.