الأهالي يطردون "الإخوان" من "التحرير".. ويهتفون: "السيسي رئيسي"

كتب : عمرو حامد الثلاثاء 01-10-2013 20:03

صورة أرشيفية

نجح الأهالى فى طرد أعضاء تنظيم الإخوان من ميدان التحرير، بعد اشتباكات معهم، وقام العشرات من المواطنين بهتاف "السيسي رئيسي"، بعد سيطرتهم على الميدان، فيما تواجدت 3 سيارة أمن مركزى لتأمينه.

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