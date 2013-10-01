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الأهالي يطردون "الإخوان" من "التحرير".. ويهتفون: "السيسي رئيسي"

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الأهالي يطردون "الإخوان" من "التحرير".. ويهتفون: "السيسي رئيسي" الأهالي يطردون "الإخوان" من "التحرير".. ويهتفون: "السيسي رئيسي"

كتب : عمرو حامد الثلاثاء 01-10-2013 20:03

صورة أرشيفية

نجح الأهالى فى طرد أعضاء تنظيم الإخوان من ميدان التحرير، بعد اشتباكات معهم، وقام العشرات من المواطنين بهتاف " رئيسي"، بعد سيطرتهم على الميدان، فيما تواجدت 3 سيارة أمن مركزى لتأمينه.

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