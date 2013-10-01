الأمن يسيطر على "التحرير" ويلقي القبض على 4 من مؤيدي الإخوان

كتب : اسلام زكريا الثلاثاء 01-10-2013 20:17

صورة ارشيفية

سيطرت قوات الأمن على ميدان التحرير، وألقت القبض على 4 من مؤيدي الإخوان بمساعدة الأهالي، التي رددت هتافات "الشعب والجيش ايد واحدة، الشعب والشرطة ايد واحده".

في نفس السياق، هرب جميع مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين من محيط ميدان التحرير بعد مطاردات من قوات الأمن والشرطة.

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