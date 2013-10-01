مدير جمعية المحاربين القدامى: "السيسي" رفع إعانة أسر الشهداء إلى 500 جنيه شهريا

نبيل الخميسي يطالب أسر شهداء المحاربين بتقديم طلب لزيادة المعاش

كتب : هبة صبيح الثلاثاء 01-10-2013 20:44

قال اللواء أركان حرب نبيل الخميسي مدير جمعية المحاربين القدامى، إنه تم رفع الإعانة العاجلة الشهرية من 300 إلى 500 جنيه لقدامى المحاربين، نقلا عن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني، طالب الخميسي أسر الشهداء من المحاربين الذين يتقاضون معاشا أقل من 3000 جنيه بعمل طلب زيادة المعاش الخاص بهم.

جاء ذلك خلال حفل عقده اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، اليوم، لتكريم محاربي وأهالي شهداء القوات المسلحة والشرطة بمناسبة احتفالات ذكرى السادس من أكتوبر.

حضر الحفل اللواء سيد جاد الحق مدير الأمن، والشيخ زكريا الخطيب مدير الأوقاف، وأسر المصابين والشهداء والمحاربين القدامى.

وأوضح الخميسي، أن الجمعية سوف ترعى كافة الطلبات المقدمة بالتنسيق مع المستشار العسكري بالمحافظة، وأنه جارٍ عمل قاعدة بيانات لأعضاء الجمعية مع وجود خدمة اتصال جديدة عن طريق الاستعلام الصوتي للرد على الطلبات، إضافة إلى تأشيرات الحج والعمرة الممنوحة لأعضاء الجمعية.

ووجه المحافظ التحية لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وخص بالتحية أبناء القوات المسلحة والشرطة ورجال المقاومة الشعبية البواسل من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، مؤكدا أن بورسعيد شهدت ملحمة وطنية رائعة تصدت فيها لأقوى ثلاث دول في العالم أثناء العدوان الثلاثي على بورسعيد.

كما وجه التحية للفريق أول عبد الفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان، على الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لاستقبال أسر الشهداء والمصابين.