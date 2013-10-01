أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

بالفيديو| فشل محاولة "الإخوان" الأولى لاحتلال "التحرير" منذ 30 يونيو.. الأهالي يطردونهم والأمن يضبط 4 منهم

Google+ Print
بالفيديو| فشل محاولة "الإخوان" الأولى لاحتلال "التحرير" منذ 30 يونيو.. الأهالي يطردونهم والأمن يضبط 4 منهم بالفيديو| فشل محاولة "الإخوان" الأولى لاحتلال "التحرير" منذ 30 يونيو.. الأهالي يطردونهم والأمن يضبط 4 منهم

كتب : عمرو حامد وإسلام زكريا منذ 54 دقيقة

قام العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم، بالتظاهر للمرة الأولى، بميدان التحرير، منذ عزل الرئيس مرسي، بعد أن قام الأهالي بطردهم من ميدان طلعت حرب ومتابعتهم إلى ميدان التحرير، واندلعت اشتباكات بين الأهالى ومؤيدي المعزول الذين تجمعوا فى الميدان، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة، وطالب الأهالى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، بترك الميدان والرحيل.

ونجح مؤيدو المعزول في السيطرة على ميدان التحرير فترة وجيزة، تراجع الأهالي إلى شارع طلعت حرب، وبعد دقائق اقتحمت قوات الشرطة الميدان من ناحية كوبري قصر النيل، وألقت القبض على بعض عناصر الإخوان بمساعدة الأهالي، وسادت حالة من الكر والفر بين مؤيدي الإخوان والشرطة في الشوارع المحيطة بالميدان.

ونجح الأهالى فى طرد أعضاء تنظيم الإخوان من ميدان التحرير، وسط ترحيب بوجود قوات الأمن، وقام العشرات من المواطنين بترديد هتافات "الجيش والشعب أيد واحده، الجيش والشرطة ايد واحدة"، بعد سيطرتهم على الميدان، فيما تواجدت 3 سيارة أمن مركزى لتأمينه، وقامت قوات الأمن بالقبض على 4 من مؤيدي المعزول وترحيلهم إلى قسم شطرة قصر النيل.

الأخبار المتعلقة:

الأمن يسيطر على "التحرير" ويلقي القبض على 4 من مؤيدي الإخوان

الأهالي يطردون "الإخوان" من "التحرير".. ويهتفون: "السيسي رئيسي"

عاجل| الأمن يقتحم "التحرير" ويلقي القبض على عدد من مؤيدي "الإخوان"

الأهالي يطردون "الإخوان" من "طلعت حرب".. وأنصار المعزول يتجهون إلى "التحرير"

عاجل| مؤيدو "المعزول" يسيطرون على "التحرير".. وتراجع الأهالي إلى "طلعت حرب"

عاجل| اشتباكات بين الأهالي "الإخوان" في "التحرير"

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض

تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض

تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض

«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي

«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي

تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك

تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك