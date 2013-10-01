بالفيديو| فشل محاولة "الإخوان" الأولى لاحتلال "التحرير" منذ 30 يونيو.. الأهالي يطردونهم والأمن يضبط 4 منهم

كتب : عمرو حامد وإسلام زكريا منذ 54 دقيقة

قام العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم، بالتظاهر للمرة الأولى، بميدان التحرير، منذ عزل الرئيس مرسي، بعد أن قام الأهالي بطردهم من ميدان طلعت حرب ومتابعتهم إلى ميدان التحرير، واندلعت اشتباكات بين الأهالى ومؤيدي المعزول الذين تجمعوا فى الميدان، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة، وطالب الأهالى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، بترك الميدان والرحيل.

ونجح مؤيدو المعزول في السيطرة على ميدان التحرير فترة وجيزة، تراجع الأهالي إلى شارع طلعت حرب، وبعد دقائق اقتحمت قوات الشرطة الميدان من ناحية كوبري قصر النيل، وألقت القبض على بعض عناصر الإخوان بمساعدة الأهالي، وسادت حالة من الكر والفر بين مؤيدي الإخوان والشرطة في الشوارع المحيطة بالميدان.

ونجح الأهالى فى طرد أعضاء تنظيم الإخوان من ميدان التحرير، وسط ترحيب بوجود قوات الأمن، وقام العشرات من المواطنين بترديد هتافات "الجيش والشعب أيد واحده، الجيش والشرطة ايد واحدة"، بعد سيطرتهم على الميدان، فيما تواجدت 3 سيارة أمن مركزى لتأمينه، وقامت قوات الأمن بالقبض على 4 من مؤيدي المعزول وترحيلهم إلى قسم شطرة قصر النيل.

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