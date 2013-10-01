بعد استمرار العمل بمنفذ رفح.. انخفاض أعداد الفلسطينيين المسافرين عبر المطار

كتب : حسن حسين منذ 10 دقائق

استقبل مطار القاهرة، اليوم، خمسة فلسطينيين فقط قادمين من الخارج في طريقهم لدخول غزة بعد استمرار فتح منفذ رفح البري؛ حيث كان مقررا غلقه اليوم وذلك لإعطاء الفرصة لتحرك الحالات الإنسانية والطلبة الفلسطينيين.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن عدد الفلسطينيين القادمين من الخارج اليوم انخفض بسبب استمرار فتح المعبر الثلاثاء بشكل مفاجئ؛ حيث كان من المقرر غلقه اليوم على أن يعاد فتحه غدا، وتم استقبال 5 فلسطينيين وصلوا من الخارج، وتم تسليمهم لمندوب السفارة الفلسطينية لدى مصر حيث توجهت مأمورية إلى منفذ رفح لدخول القطاع.