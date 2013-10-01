أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

بعد استمرار العمل بمنفذ رفح.. انخفاض أعداد الفلسطينيين المسافرين عبر المطار

Google+ Print
بعد استمرار العمل بمنفذ رفح.. انخفاض أعداد الفلسطينيين المسافرين عبر المطار بعد استمرار العمل بمنفذ رفح.. انخفاض أعداد الفلسطينيين المسافرين عبر المطار

كتب : حسن حسين منذ 10 دقائق

استقبل مطار القاهرة، اليوم، خمسة فلسطينيين فقط قادمين من الخارج في طريقهم لدخول غزة بعد استمرار فتح منفذ رفح البري؛ حيث كان مقررا غلقه اليوم وذلك لإعطاء الفرصة لتحرك الحالات الإنسانية والطلبة الفلسطينيين.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن عدد الفلسطينيين القادمين من الخارج اليوم انخفض بسبب استمرار فتح المعبر الثلاثاء بشكل مفاجئ؛ حيث كان من المقرر غلقه اليوم على أن يعاد فتحه غدا، وتم استقبال 5 فلسطينيين وصلوا من الخارج، وتم تسليمهم لمندوب السفارة الفلسطينية لدى حيث توجهت مأمورية إلى منفذ رفح لدخول القطاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك