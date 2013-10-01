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الخارجية الروسية: نفضل تدمير الأسلحة الكيماوية السورية فى دمشق

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الخارجية الروسية: نفضل تدمير الأسلحة الكيماوية السورية فى دمشق الخارجية الروسية: نفضل تدمير الأسلحة الكيماوية السورية فى دمشق

موسكو(أ. ش. أ)

قال ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسى، إن ممثلى روسيا سيعملون فى سوريا ضمن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأضاف بوجدانوف- فى تصريحات ذكرتها وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، اليوم الثلاثاء "لا بد، أن نشارك المشاركة النشطة فى عملية نزع الأسلحة الكيماوية السورية.

وكان نائب آخر لوزير الخارجية الروسى، هو سيرجى ريابكوف، قد قال فى حديثه لوكالة أنباء "نوفوستى" الأسبوع الماضى: "من الأفضل، برأينا، أن تتم إزالة وتدمير الأسلحة الكيماوية السورية فى أراضى سوريا لاسيما وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تحظر إخراج الأسلحة الكيماوية من الدولة التى تمتلكها".

وأشار إلى أن إدخال الأسلحة الكيماوية الأجنبية إلى أراضى روسيا أمر غير ممكن، وكذلك دفن النفايات النووية الأجنبية.

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