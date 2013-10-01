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فرنسا تدين استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالسودان

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فرنسا تدين استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالسودان فرنسا تدين استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالسودان

أدانت فرنسا استخدام السلطات السودانية للقوة المفرطة ضد المظاهرات الشعبية التى تشهدها البلاد حاليا.

وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية – فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستنكر استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين لاسيما فى العاصمة الخرطوم.

وأضاف أن باريس تندد أيضا بالاعتقالات التعسفية والرقابة على وسائل الإعلام التى تقوم بتغطية الأحداث الجارية فى السودان..مشددا على أن "التظاهر هو حق أساسى".

وأوضح الدبلوماسى الفرنسى، أن بلاده تدعو السلطات السودانية إلى إطلاق حوار مع جميع القوى السياسية السودانية من أجل سلوك طريق الديمقراطية مما يؤدى إلى استقرار الأوضاع فى البلاد.

وفى سياق آخر.. رحبت فرنسا بانضمام زامبيا فى اتفاقية عام 1980 بشأن "حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية" والبروتوكولات الخمسة الملحقة بها.

وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية، إن زامبيا ومن خلال الالتزام بهذه الاتفاقية عالمية، تساهم فى تعزيز القانون الدولى الإنسانى وحماية المدنيين ضد آثار الأسلحة التقليدية.

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