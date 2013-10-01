إجراء قرعة مونديال الأندية قبل حسم ممثل إفريقيا

مدريد، (إفي): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن إجراء قرعة كأس العالم للاندية في التاسع من الشهر الجاري، في مدينة مراكش بالمغرب.

وحتى الآن تأهل إلى البطولة خمسة فرق وهي أتلتيكو مينييرو البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبايرن ميونخ الألماني ومونتيري المكسيكي والرجاء المغربي.

ويتبقى لاستكمال قوام فرق البطولة ممثلا أفريقيا وأسيا، حيث لم تنته بطولات دوري الأبطال في القارتين بعد.

ومن المقرر أن تحدد القرعة مباريات ربع البطولة، حيث سيواجه أوكلاند في الدور التمهيدي الرجاء المغربي في 11 ديسمبر القادم، ليصعد الفائز إلى دور الثمانية.

ومن المعروف أن الفرق الحاصلة على كأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا تصعد مباشرة إلى نصف نهائي البطولة، وفي هذه الحالة سيكونا بايرن ومينييرو.

وكان كورينثيانز البرازيلي قد حقق لقب البطولة الماضية، بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي في النهائي.