القبض على القيادي الإخواني “بهاء الدين عبدالدايم”عضومجلس الشعب السابق بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر، اليوم من القبض على بهاء الدين عبد الدايم القيادي بجماعة الإخوان وعضو مجلس الشعب المنحل.

حيث داهمت قوات الأمن منزل “بهاء الدين عبدالدايم”القيادى بجماعة الاخوان بمركز إسنا جنوب الأقصر وتمكنت من القبض عليه بناء على قرار النيابة العامة، بعد توجيه الاتهام له بالتحريض على أعمال عنف وتكدير السلم العام.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض، أول أمس، على محمد الطويل، القيادي بالجماعة، من منزلة بمركز إسنا أيضا، وداهمت الأجهزة عدد من منازل ومحال عمل مجموعة من قيادات الإخوان، إلا أنهم كانوا غير متواجدين وقت المداهمات.

وكانت قوات الامن قد نجحت منذ يومين فى القاء القبض على “ممدوح عبدالدايم”عضو جماعة الاخوان وشقيق القيادى الذى تم القبض عليه اليوم.