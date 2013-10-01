الأكاديمية العربية تنظم حفل تخرج طلبة البكالوريوس دفعة يوليو 2013

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، "حفل تخرج طلبة البكالوريوس دفعة يوليو-سبتمبر2013" يومى الأربعاء والخميس الموافق 2-3-10-2013 فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، بالملعب الرئيسى بمقر الأكاديمية العربية أبو قير – الإسكندرية.

يحضر الحفل اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية واللواء أسامة الجندى، قائد القوات البحرية، والدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية المشاركة فى الحفل.