قبائل حلايب وشلاتين يطالبون بوضع المثلث على خارطة المدن السياحية

قال مشايخ "حلايب وشلاتين"، إن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، كلف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بتلبية مطالب أهالى مثلث "حلايب وشلاتين"، وذلك أثناء لقائهم مع الرئيس.

وذكر الشيخ حسن هدل، شيخ مشايخ حلايب، أن جاء من أول مطالبهم هى فى مقدمة تلك المطالب، وضع مثلث حلايب وشلاتين على خارطة المدن السياحية، وإقامة منفذ جمركى بدلا من منفذ حدربة البرى لزيادة تبادل التجارى بين السودان ومصر.

وفى سياق آخر، قال الشيخ محمد سدوا، إنهم طالبوا الرئيس بـ "أن تقام لهم دائرتان انتخابيتان بدلا من دائرة انتخابية واحدة، للسماح بأن يكون هناك ممثل للشلاتين فى البرلمان، فضلاً عن إقامة مشروعات تكميلية مع المجزر الآلى، وإقامة مصانع لمنتجات البلاستيك، وتوظيف الشباب من الخريجين.

كان الرئيس المؤقت عدلى منصور، التقى بقصر الرئاسة مشايخ قبائل البشارية، والعبابدة بمثلث حلايب وشلاتين من ضمن قبائل المحافظات الأخرى مثل قنا وأسوان وسوهاج وغيرها وضم الوفد عددًا من مشايخ العبابدة عن الشلاتين هما على العبادى ومحمد حسين ومن مشايخ قبيلة البشارية محمد سدو، وأوهاج حسن عن أبو رماد وحسن هدل عن حلايب، وعلى محمد خير عن الشلاتين.