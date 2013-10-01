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محافظ الشرقية يوزع عقود 264 وحدة سكنية على الأسر الأولى بالرعاية

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محافظ الشرقية يوزع عقود 264 وحدة سكنية على الأسر الأولى بالرعاية محافظ الشرقية يوزع عقود 264 وحدة سكنية على الأسر الأولى بالرعاية

قام الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية بتوزيع عقود الإيجار لعدد 264 وحدة سكنية على الأسر الأولى بالرعاية بمنشأة رضوان مركز أبو كبير ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجاً بقصر ثقافة الزقازيق، ذلك ضمن برنامج زمنى لتوزيع 700 وحدة سكنية على مستوى المحافظة.

وقد استجاب محافظ الشرقية لرغبة المستفيدين بضرورة تسليم العقود لهم جميعاً بنفسه ، فوافق المحافظ على الفور.

كما استمع المحافظ لشكاوى الأهالى وتتلخص في ضرورة جعل قيمة إيجار الشقة 80 جنيها ضمن أقساط لتمليك الشقق ووافق المحافظ على بحث مطلبهم، وفقاً بما يتفق والقانون.

وكلف المحافظ مدير صندوق الإسكان بالمحافظة، بمخاطبة هيئة مياه الشرب وشركة الكهرباء ضرورة تقسيط المبالغ المخصصة للحصول على العدادات وتوصيل المياه والكهرباء للشقق لظروفهم الاقتصادية الصعبة.

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