تجنب التدخين والأكل الحريف يقيك مضاعفات ارتجاع المرىء وأخطرها السرطان

القولون الارتجاعى مرض يصيب الكثيرين دون أن يعلموا أسبابه كما يقول الدكتور جمال غانم، استشارى الجهاز الهضمى والكبد، مشيرا إلى أن مضاعفات مرض القولون الارتجاعى تتمثل فى ضيق شديد والتهاب مزمن بأسفل المرىء، أو التهابات فى اللثة وتآكل مينا الأسنان، إضافة إلى عسر هضم مزمن، ومن أخطر مضاعفاته الإصابة بسرطان المرىء.

وأكد غانم على أهمية العلاج غير الدوائى وهو الإقلاع عن التدخين والتوقف عن تناول الخمور والكحوليات مع تجنب تناول الأكل الحريف والملىء بالبهارات، والامتناع عن تناول الطعام قبل النوم مباشرة، مشيراً إلى أنه يفضل لمرضى ارتجاع بالمرىء النوم على وسادتين أو وسادة واحدة مرتفعة ويفضل تناول الطعام مقسما على وجبات قليلة على فترات.

أما العلاج الدوائى لمرض التهاب المرىء الارتجاعى فيكون عن طريق كبسولات لانزوبرازول 30 مجم يأخذها المريض يوميا مساء، ويفضل قبل النوم لمدة شهر كامل، ولتخفيف من الشعور بالحرقان فى منطقة المعدة يعطى المريض شراب جافيسكون بواقع ثلاث مرات يوميا قبل الوجبات.

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