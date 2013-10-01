"صحة أسيوط" تبدأ حملات التطعيم والكشف الطبى على طلاب المدارس

أكد الدكتور أحمد عبد الحميد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه يتم التحضير حاليًا لتجهيز التطعيمات الخاصة بالالتهاب السحائى والطعم الثنائى، وذلك لتحصين التلاميذ خلال الأيام القادمة بعد بدء العام الدراسى الجديد.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه وفقًا لتعليمات اللواء إبراهيم حماد، تم التنبيه على كافة الجهات المعنية بالبيئة والإدارات الصحية بالمتابعة المستمرة والرقابة الصحية، حفاظًا على حياة أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسى، وقال إنه أعطى تعليماته لإدارة صحة البيئة بالمديرية، والمناطق الطبية التابعة لها، بتفقد الوضع البيئى حول المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات.

كما كلف "وكيل الوزارة" إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، والمناطق الطبية، بالمرور على مقاصف المدارس، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة، ومنع الباعة الجائلين من التواجد حول المدارس حرصًا على حياة التلاميذ. وأضاف "عبد الحميد إلى أنه يتم حاليًا مرور عدد من اللجان الطبية بمعاونة الطاقم الطبى فى كل مدرسة بإجراء الكشف الطبى على تلاميذ المدارس فى المرحلة الابتدائية والإعدادية، للاطمئنان على سلامتهم الجسدية وبيان مدى إصابة أى منهم بالأمراض المزمنة أو المعدية أو العادية، وذلك لمتابعتهم وتقديم العلاج اللازم لهم فى مستشفيات التأمين الصحى والحكومية.