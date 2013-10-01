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الأمم المتحدة: 35 ألف مريض إيدز فى اليمن

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الأمم المتحدة: 35 ألف مريض إيدز فى اليمن الأمم المتحدة: 35 ألف مريض إيدز فى اليمن

قال برنامج الأمم المتحدة فى اليمن، إن عدد حالات الإصابة بمرض فقدان المناعة الطبيعية المكتسبة المعروف باسم " الأيدز " فى عموم اليمن وصل إلى 35 ألف حالة، منها 392 فى مدينة عدن جنوب البلاد وفقا للتسجيل الميدانى.

وقالت الدكتورة فوزية عبد الله غرامة منسق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز فى كلمتها، خلال لقاء عقد باليمن حول هذا المرض، اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات المستهدفة التى تحتاج إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية فى عدن بلغ 500 حالة فى المرحلة الأولى، و750 فى المرحلة الثانية من البرنامج المكرس لمكافحة الإيدز فى عدن.

وحضر اللقاء ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة لخطر الإيدز ومكاتب الصحة العامة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوقيون وشباب مستهدفون من قبل مشروع التدخلات الوقائية ومحامون ورجال دين وإعلاميون، وقيادات أمنية بالمحافظة.

وأكد المشاركون أهمية توعية الشباب بهذا المرض ومخاطره ومساعدتهم والتفاعل معهم بشفافية وتعريفهم بطرق الوقاية للحد من انتشار المرض وحماية المجتمع من كل الظواهر السلبية وخلق مناخ الاستقرار وتغيير سلوك الشباب الخاطئة، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإيدز وإيجاد العلاج المنقذ.

وحث المشاركون فى اللقاء المجالس المحلية والمجتمع المدنى والأجهزة التربوية والثقافية والإعلام وقطاع الشباب والرياضة ومؤسسات القطاع الحكومى المعنية والمنظمات المانحة بتكاتف الجهود والقضاء على هذا المرض القاتل وإنقاذ الشباب

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