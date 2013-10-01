جمارك المطار تضبُط عُملات أثرية قبل تهريبها إلي ليبيا

تمكنت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء من ضبط طرد يحتوي علي عُملات أثرية قبل تهريبها إلي دولة ليبيا .

واشتبه كمال شنودة مدير إدارة الحركة بالجمرك وأحمد السيد أحمد مدير جمرك طرود العتبة في مظروف بوزن 50 جرام صادر إلي طرابلس “ليبيا” يحتوي علي 3 عُملات ورقية ، الأولي فئة العشرون قرشًا مكتوب عليها “دولة عُليا عُثمانية” والثانية من فئة الواحد ليرة مكتوب عليها طبع بأمر السلطة العسكرية طرابلس ، والثالثة عملة مكتوب عليها حروف لاتينية .

علي الفور قاموا بعرض الأمر علي أحلام سلامة رئيس الإدارة المركزية للواردات والصادرات ، والتي أمرت بعرض المضبوطات علي لجنة عُليا من الآثار للتأكد من أثريتها ، وبعد المعاينة أكدت لجنة الأثار خضوع العُملات لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983.

تم التحفُظ علي العُملات ومُصادرتها لصالح وزارة الدولة لشئون الأثار.