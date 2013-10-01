رئيس الأركان الأمريكي: نسعى مع حلفائنا لبناء «قوات معارضة معتدلة» في سوريا

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، الثلاثاء، إن وزارة الدفاع «بنتاجون» تدرس العمل مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأوروبا، للمساعدة في بناء« قوات معارضة معتدلة» في سوريا.

ونقلت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية عن «ديمبسي» قوله، في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، إنه «يجري اتصالات مستمرة مع قادة الدفاع العرب في دول الجوار السوري، إلى جانب قادة دفاع أوروبيين حول هذه الفكرة بشكل خاص».

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: «لدينا خبرة مذهلة في كسب شركاء وبناء تشكيلات للجيش والشرطة، لذلك دخلنا في نقاشات حول كيفية إيجاد سبيل للتعاون حول مسألة تطوير معارضة معتدلة، لاسيما من أجل التوصل إلى حل لبعض القضايا الإنسانية في شمال الأردن وجنوب تركيا».

ووفقًا للصحيفة، أشار «ديمبسي» إلى أن هذه الفكرة ستكون فعالة حال عدم حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، بعد التوصل إلى حل لأزمة الأسلحة الكيماوية، لمؤتمر جنيف 2 لمحادثات السلام حول سوريا، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وتابع: «أعتقد عندها أن الدول ذات الآراء التي تتشابه معنا يمكن أن تتاح لها الفرصة لتقديم إسهامات بطرق أخرى إذا ما طلب منها ذلك»، موضحًا أن «الفكرة المذكورة لم تصل بعد لمرحلة الخطة».

وقال «ديمبسي»: «إننا ننظر من الناحية العسكرية الآن، وأتحدث فقط كممثل عن القوات المسلحة الأمريكية، لكننا نبحث أيضا كيفية مساعدة القوات المسلحة اللبنانية والأردنية وحلفاء الولايات المتحدة من حلف (الناتو) في تركيا وحتى العراقيين»، مضيفا: «نحاول تطبيق عوامل اقتصادية وأشكال أخرى من المساعدات للعمل على تطوير ما يمكن تعريفه بـ(المعارضة المعتدلة)».