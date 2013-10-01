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يوميات "ستار أكاديمي": عيسى يعترف بحبه لماريا.. ومنة تقرر الانسحاب

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يوميات "ستار أكاديمي": عيسى يعترف بحبه لماريا.. ومنة تقرر الانسحاب يوميات "ستار أكاديمي": عيسى يعترف بحبه لماريا.. ومنة تقرر الانسحاب

كتب : محمد عاشور منذ 8 دقائق

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي يذاع على فضائية "cbc"، اعتراف عيسى المرزوقي لأول مرة أنه يحب ماريا سركيس، وغنى لها "أبيع العمر من أجلك".

واشتكى المصري طاهر مصطفى من نقص كميات الطعام التي تقدم له، وطالب الأكاديمية بزيادة الوجبات المقدمة له؛ لأنه يمارس الرياضة ويحتاج لكميات أكثر مما يحتاجها زملائه، نافيا اتهامه بـ"الفجع"، ولكنه يشكو من جوع شديد طوال اليوم.

وتأسفت منة هاني لكل زملائها في الأكاديمية على الأخطاء التي ارتكبتها بحقهم جميعا، وطالبتهم بأن يسامحوها، وبكت أمامهم، واعترفت انها ليس لديها ثقة في النفس، ولا تتوقع نجاحها.

ووقعت مشاجرة بين منة وعيسى المرزوقي، بسبب دفاع عيسى عن نور، الذي أسكب "الصلصة"، وانتابت منة حالة من العصبية الشديدة، وقررت الانسحاب من الأكاديمية، وأخذت في تجميع ملابسها وأغراضها، وقالت: "أنا عايزة أرجع لبلدي اللي عمري ما بكيت فيها، وأنا موضوعة تحت ضغط مستمر"، إلا أن زميلاتها أقنعنها بأن هذا سلوك لا يليق، ومنعوها من المغادرة.

ومازال تصويت الجمهور مستمر على الثلاثة أعضاء الذين دخلوا دائرة الخطر في الحلقة السابقة، وهم منة هاني من ، وعيسى المرزوقي من الكويت، وماريا سركيس من لبنان.

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