الأمم المتحدة : 35 ألف حالة إيدز في اليمن

قال برنامج الأمم المتحدة في اليمن إن عدد حالات الإصابة بمرض فقدان المناعة الطبيعية المكتسبة المعروف باسم ” الأيدز ” في عموم اليمن وصل إلى 35 ألف حالة، منها 392 في مدينة عدن جنوب البلاد وفقا للتسجيل الميداني.

وقالت الدكتورة فوزية عبد الله غرامة منسق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالايدز في كلمتها خلال لقاء عقد باليمن حول هذا المرض اليوم/الثلاثاء/ ـ إن عدد الحالات المستهدفة التي تحتاج إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية في عدن بلغ 500 حالة في المرحلة الأولى، و750 في المرحلة الثانية من البرنامج المكرس لمكافحة الايدز في عدن .

> وحضر اللقاء ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة لخطر الايدز ومكاتب الصحة العامة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيون وشباب مستهدفون من قبل مشروع التدخلات الوقائية ومحامون ورجال دين وإعلاميون، وقيادات أمنية بالمحافظة .

> وأكد المشاركون أهمية توعية الشباب بهذا المرض ومخاطره ومساعدتهم والتفاعل معهم بشفافية وتعريفهم بطرق الوقاية للحد من انتشار المرض وحماية المجتمع من كل الظواهر السلبية وخلق مناخ الاستقرار وتغيير سلوك الشباب الخاطئة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للايدز وإيجاد العلاج المنقذ.

> وحث المشاركون في اللقاء المجالس المحلية والمجتمع المدني والأجهزة التربوية والثقافية والإعلام وقطاع الشباب والرياضة ومؤسسات القطاع الحكومي المعنية والمنظمات المانحة بتكاتف الجهود والقضاء على هذا المرض القاتل وإنقاذ الشباب منه .

أ ش أ