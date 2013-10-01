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مدير الصندوق الكويتى للتنمية يصل القاهرة لاستعراض مشروعات الكهرباء

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مدير الصندوق الكويتى للتنمية يصل القاهرة لاستعراض مشروعات الكهرباء مدير الصندوق الكويتى للتنمية يصل القاهرة لاستعراض مشروعات الكهرباء

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، اليوم الثلاثاء، عبد الوهاب بدر، مدير الصندوق الكويتى للتنمية والإنماء والوفد المرافق على متن الطائرة المصرية القادمة من الكويت، فى زيارة إلى تستغرق عده أيام، لاستعراض مشروعات الكهرباء الجديدة الجارى تنفيذها.

ومن المقرر، إجراء مفاوضات حول مساهمة الصندوق فى محطة أسيوط الجديدة جنوب البلاد، والتى وافق الصندوق من حيث المبدأ على تمويل إقامتها بنحو 200 مليون دولار.

وبحسب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تبلغ قدرة محطة أسيوط 650 ميجا وات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 700 مليون دولار.

كما سيتم بحث موافقة الصندوق على المساهمة أيضًا بنحو 100 مليون دولار فى حصة مصر من تكلفة مشروع الربط الكهربائى مع المملكة العربية ، والتى تصل إلى 610 ملايين دولار من إجمالى 1.5 مليار دولار تكلفة المشروع.

كما أن مؤسسات التمويل العربية تسهم فى مشروعات قطاع الكهرباء المصرى، خلال الخطة الخمسية 2012/2017 بنحو 3.1 مليار دولار، من إجمالى 13 مليار دولار استثمارات قطاع الكهرباء خلال هذه الفترة.

وتضم هذه الصناديق الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، البنك الإسلامى للتنمية، الصندوق السعودى للتنمية، صندوق أبو ظبى للتنمية، صندوق الأوبك للتنمية، صندوق باديا، صندوق الخليج العربى، وصندوق النقد العربى.

وكان فى لقاء مدير الصندوق الكويتى للتنمية والإنماء المهندس محمد همام، مستشار وزارة التعاون الدولى، والقائم بأعمال السفير الكويتى بالقاهرة.

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مصر 365

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