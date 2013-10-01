"الأطباء" تنتقد تجاهل "الصحة" إبلاغها بالاجتماع مع "المالية"

قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن وزارة الصحة لم تدع النقابات السبع المدرجة ضمن مشروع الكادر، للمشاركة فى لقائها وزير المالية، الاثنين الماضى، لتحديد أهم ملامح كادر المهن الطبية وآليات تطبيقه.

> وتابع نقيب الأطباء فى تصريحات صحفية، مساء اليوم، قائلاً: "وزارتا الصحة والمالية لم تبلغنا بنتائج الاجتماعات ولم تستشر النقابات فى الخطوات التى تعتزم الوزارة اتخاذها بالرغم من إبلاغنا للوزارة أن هناك جمعية عمومية للأطباء بعد غد الخميس 3 أكتوبر لتحديد موقف الأطباء من تأجيل مناقشة الكادر".

> وأكد أن الوزارتين اتفقا على أن يكون التفرغ إجباريًا للوظائف الإشرافية للدرجات العليا، بدءًا من مدير عام فيما فوق، أما ما دون درجة مدير عام، فيكون التفرغ اختياريًا، وكذلك المقابل المادى لهم، أما التفرغ للوظائف الفنية جميعًا يكون اختياريًا مقابل بدل تفرغ مناسب.

> كما اتفق المجتمعون من ممثلى وزارتى الصحة والمالية على صرف حافز مناسب لأعضاء الكوادر الطبية العاملين فى المناطق النائية.