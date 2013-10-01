"مصر للدعم السياسى": 3 مرشحين للرئاسة طالبونا بتولى حملاتهم الانتخابية

أكد الدكتور جوزيف نسيم، مدير مركز مصر للدعم السياسى، أن هناك ثلاثة مرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة، ينتمون لأيديولوجيات سياسية مختلفة طلبوا بالفعل من المركز تولى حملاتهم الانتخابية، كما أشار نسيم، إلى أن أحد الشخصيات العامة قد أتى للمركز وطلب رأى المركز فى تأسيسه لحزب جديد، معربا له عن عدم ترشحه للرئاسة على عكس ما توقعه نسيم، رافضا ذكر أسماء تلك الشخصيات.

وأضاف نسيم فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع": أن هذا المركز يعد أول شركة مصرية متخصصة فى صناعة السياسة، وهى تجمع بين السياسة والإعلام، ويضم خمسة أقسام وهى " التخطيط السياسى، الإعلام السياسى، الإنتاج الإعلامى، تنظيم الشبكات الإعلامية، التدريب ".

وتابع نسيم "إن المواطن المصرى ليس لديه رؤية سياسية كافيه تؤهله لاختيار مرشح مناسب، وأن هناك العديد من العوامل الخارجية المؤثرة على عقول المواطنين وتوجههم فى اختيار المرشح المناسب، منها وسائل الإعلام والجماعات التى تعمل فى التنمية المجتمعية " الجمعيات الخيرية".

> بالإضافة إلى أن المساجد والكنائس المستخدمة أموال الزكاة والتبرعات لتوجيه المواطنين، مما يجعل المواطن ليس لديه الرؤية الكافية لاختيار المرشح ".

وأوضح قائلا: إن المرشح يحتاج أن يقوم بحملة سياسية واضحة وصريحة تصل للشارع بشكل جيد وأنه يرغب فى تحقيق هذا الشكل من الحملات من خلال مركز مصر للدعم السياسى، وأن يقتنع المواطنون بمرشحهم، خصوصا بعد مرورنا بتجربة مريرة فى انتخابات الماضية، والتى استطاع الإخوان، أن يؤثروا على عقول المواطنين بشكل كبير وصل إلى أنهم كانوا يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامى وكثير من المواطنين راضون على ذلك على حد قوله.

كما وصف جوزيف مركز مصر للدعم السياسى بالاختراع وأوضح، أنه من الممكن، أن يدعم المركز حملة مقتنع بأفكارها دون مقابل مادى، معللا بأن المكسب الحاصل عليه المجتمع أحيانا يكون أفضل من المكسب المادى.

ونفى وجود أى تمويل للمركز من أى جهة، حيث إن المركز شراكة بينه وبين اثنين آخرين مصريين وهما محمد عبد النبى، المسئول عن القسم القانونى بالمركز، ومحمد زكريا.

وأضاف، أن أداء المؤسسة العسكرية لم ينل رضا طائفة كبيرة من الشعب على مدار الثلاث سنوات الماضية وأخشى، أن تتكرر أيام المجلس العسكرى فى حال ترشح السيسى لمنصب الرئاسة وفوزه بالمنصب، لذلك أتمنى ألا يخطئ الفريق عبد الفتاح السيسى ويترشح لرئاسة الجمهورية على الأقل هذه الفترة، حتى لا يتعرض لما تعرض له المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية على الرغم من حب طوائف كثيرة من الشعب لشخص السيسى.

> وأشار نسيم، إلى أن المركز مع أن تكون مصر دولة مدنية، وأنه ليس لديهم أى مشكلة فى التعامل مع مرشح رئاسى له خلفية عسكرية، أو ينتمى لتيار دينى معين بشرط أن يكون لدى هذا المرشح التزامات واضحة وصريحة، بأن تكون مصر دولة مدنية حديثة تحمى الحريات والحقوق.

واختتم قائلا: أحلم بأن يكون لدينا فروع فى كل أفريقيا والدول العربية.