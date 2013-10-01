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غانا تفقد مدافع ثالث أمام مصر بسبب الإصابة

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غانا تفقد مدافع ثالث أمام مصر بسبب الإصابة غانا تفقد مدافع ثالث أمام مصر بسبب الإصابة

تعرض منتخب غانا لضربة أخرى في خط دفاعه بعد تأكد غياب جون بوي مدافع الفريق عن مباراة في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان القائمة.

وكانت غانا قد فقدت جهود جوناثان مينساه وإسحاق فورساه بسبب الإصابة أيضا في وقت سابق.

وأعلن اللاعب خبر إصابته لإذاعة (مترو) الغانية مؤكدا أنها تحتاج لتدخل جراحي مما يعني غيابه المؤكد عن مباراة مصر والمقرر أن تقام يوم 15 أكتوبر المقبل.

ويلعب جون بوي في فريق رين الفرنسي ويعتبر من ركائز منتخب غانا الأساسية وسجل هدفا في تصفيات كأس العالم الحالية في شباك ليسوتو.

جدير بالذكر أن منتخب غانا يستضيف نظيره المصري في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 يوم 15 أكتوبر على أن تقام مباراة العودة يوم 19 نوفمبر بالقاهرة.

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